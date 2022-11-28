Malatya’da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılmağara mevkiinde bulunan bir su kuyusuna düşen sokak köpeği gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı olduğu ve açlıktan bitap düştüğü belirlenen köpeği zamanla yarışarak bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından tedavisi yapılan yaralı köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.