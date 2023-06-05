Malatya’da sulama kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoglu Mahallesi’nde bir bahçe içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya girerek burada mahsur kalan kediyi sepet yardımı ile yukarı çıkardı.

Yeniden özgürlüğüne kavuşan kedi doğaya bırakıldı.