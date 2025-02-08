DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğada oluşan kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye gör; Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde ikamet eden çoban, sürüdeki bir keçisinin olmadığını fark edince onu aramaya başladı. Küçükbaş hayvanın gidebileceği güzergahları dolaşan çoban, duyduğu sese doğru gittiğinde keçisinin doğada kendiliğinden oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü gördü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı çıkaramayacağını anlayan çoban, itfaiyeden yardım istedi. Küçükbaş hayvanın kurtarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sarayköy Şubesinin yanı sıra Yer Altı, Yer Üstü Arama ve Kurtarma Amirliği ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı. Keçinin düştüğü kuyunun girişine özel düzenek kurulmasının ardından iple kuyuya sarkan itfaiye eri, küçükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.