Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal bir mahallede otlanırken yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düşen ineği, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

Kula’ya bağlı kırsal Balıbey Mahallesi’nin Çolaklar Mevkii’nde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Abdurrahman Bozkurt’un ineği, ikametin yakınlarında otlanırken yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düştü. Büyükbaş hayvanın 3 buçuk metresi su dolu 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören çiftçi Bozkurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun içinde can çekişen ineği boynuzlarından bağlayıp suyun yüzeyinde tuttu. Mahalleli vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmalarında ineğin bulunduğu su kuyusunun içerisinde 3 buçuk metrelik su seviyesi, çevredeki başka bir su kuyusundan takviye yapılarak yükseltildi. Kuyu içerisinde suyun yaklaşık 6 metreye kadar yükseltilmesinin ardından traktör kepçesine bağlanan iplerle yukarı çekilen büyükbaş hayvan, yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından canlı olarak kurtarıldı. İneğin sahibi Abdurrahman Bozkurt ve ailesi, büyükbaş hayvanlarını canlı olarak kurtaran itfaiye ekipleri ile mahalleli vatandaşlara teşekkür etti.