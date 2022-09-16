Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi’ndeki bir bahçe içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçedeki yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna buzağı düştü. Buzağıyı kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alıp olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İp yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, buzağıyı ipe bağladı. Buzağı ip yardımıyla yukarı çekildi. Buzağının sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.