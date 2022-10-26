Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 11 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı. Kuyuya oksijen tüpüyle inen itfaiye eri ile birlikte iple yukarıya çekilen koyun, sahibine teslim edildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 11 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı. Kuyuya oksijen tüpüyle inen itfaiye eri ile birlikte iple yukarıya çekilen koyun, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Mecidiye Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde eve dönüş yapan çoban, koyunlarını mahalle arasından geçirirken 1 koyunu tahmini 11 metre olan kuyuya düştü. Kendi başına koyunu çıkaramayan çoban çevredeki vatandaşlardan yandım istedi. Kuyu çok derin olunca vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çağrılan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kuyuya çelik halatlarda köprü kurup bir itfaiye erini oksijen tüpü yardımıyla 11 metre derinliğe indirdi. Kuyunun dibinde koyuna ulaşan itfaiye eri koyunu da kendine bağlayıp vinç vasıtasıyla yukarıya çekildi. Koyun sağ salim sahibi çobana teslim edildi.