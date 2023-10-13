Yıl sonuna kadar altında çok büyük bir yükseliş beklemediklerini belirten Elazığ kuyumcularından Ömer Faruk Saydam, "Yaklaşık olarak bin 800 seviyelerine gelebilir. Tabi savaş durumları hariç. Ama yılbaşından sonra altın fiyatlarının tekrardan 2 bin lira üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Elazığ’da İzzetpaşa Camisi altında bulunan kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, yeni yılda altının durumu ile ilgili bilgiler verdi. Altın’ın ons bazlı düşüş yaşadığını belirten kuyumcu Ömer Faruk Saydam, “Amerika’da faiz artırımından dolayı ons seviyesi epeyi geri geldi. Bununla beraber altın fiyatları ülkemizde de düşüş yaşadı. Bu düşüş 2024 sonuna kadar tekrardan yükselecek. Altın her zaman olduğu gibi en güvenilir yatırım limanı olmaya devam edecektir. 2024 yılını altın senesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Şu anda altının gramının bin 700 seviyelerinde seyrettiğini aktaran Saydam, "2024 senesinde ise 2 binli rakamların üstünde görmeyi düşünüyoruz. O yüzden altın yatırımcılarına tavsiyemiz, bir an önce paranız olduğu vakit altın alsınlar. Döviz gibi emtialara yönelmenizi kesinlikle istemiyoruz çünkü döviz bir yatırım aracı değil ticari amaçla kullanılan bir para birimidir. Biz vatandaşlarımıza tekrardan altına yatırım yapmalarını almayan kesimlerin ise döviz yerine altın almalarını tavsiye ediyoruz. Fizibilite çalışması yaptığımızda döviz ve altın içerisinde yıllık olarak düşündüğümüzde altın daha çok kazandırdı. Altın aynı zamanda dünyada ki enflasyona göre değerini de korudu. Yıl sonuna kadar altında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Yaklaşık olarak bin 800 seviyelerine gelebilir savaş durumları hariç tabi. Ama yılbaşından sonra altın fiyatlarının tekrardan 2 bin lira üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.