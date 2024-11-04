Afyonkarahisar’da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şahıs polisin dikkati sayesinde yakalanırken, şahısların araçlarında ve çantalarında yapılan aramada ise 85’i sahte olmak üzere 95 adet gram altın ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Kasım Cumartesi günü elinde bir çanta bulunan şahsın kuyumculara girip çıkarak altın satmaya çalıştığı ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit eden sivil polisler şahsı bir süre takip etti. Ardından M.A., isimli şahsı gözaltına alan ekipler şüpheliyi emniyete götürdü. Yakalanan şahıs sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve 34 plakalı bir araçla İstanbul’dan geldiklerini söyledi. Aracı ve plakasını tespit eden ekipler kısa süren bir kovalamaca sonrası aracı ve içerisinde bulunan U.T., isimli şahsıda gözaltına aldı. Şahısların araç ve çantalarında yapılan aramada ise 85 adet sahte gram altın, 10 adet gerçek gram altın ve 3 adet gerçek çeyrek altın ele geçirildi. Şahıslar işlemleri sonrası ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.