Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcılarını sevindirirken, Malatya’da kuyumcuların ortak görüşü fiyatların daha da yükseleceği.

İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş ile birlikte tırmanışa geçen altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği özellikle yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor. Her türlü ekonomik döngüde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında, şu sıralarda yaşanan savaş ve ekonomik krizler fiyatların yukarı yönlü çıkmasına neden oluyor.

Bin 800 TL fiyat aralığına yaklaşan gram altının daha da yükselmesini beklediğini belirten kuyumcu esnafı Engin Temizel, son günlerde yaşanan savaş ile birlikte altının yükselişe geçtiğini söyledi. Altının daha çok bu havaları sevdiğini ifade eden Temizel, fiyatların bu nedenle de daha yukarı çıkmasını beklediğini söyledi.

Altına yatırım yapacaklara da seslenen Temizel, uzun vadede altın yatırımı yapmak isteyenler için henüz geç kalınmadığını da ifade etti. Dolar ve ons da fiyatların yükselmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Temizel, uzun vadede altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyede bulunarak alım için henüz geç olmadığını sözlerine ekledi.