Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezi artan otopark fiyatları nedeniyle çalışanları araçlarını içeriye park edemiyor. Daha önce zam protestolarının yapıldığı alışveriş merkezi çevresindeki caddelerin otoparka dönmüş hali havadan görüntülendi. Yanlış park, hem trafik artmasına neden oluyor hem de sabah trafiği kilitleme noktasına getiriyor.

Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezi artan otopark fiyatları nedeniyle çalışanları araçlarını içeriye park edemiyor. Daha önce zam protestolarının yapıldığı alışveriş merkezi çevresindeki caddelerin otoparka dönmüş hali havadan görüntülendi. Yanlış park, hem trafik artmasına neden oluyor hem de sabah trafiği kilitleme noktasına getiriyor.

Kuyumcukent alışveriş merkezi yönetimi otopark aylık abonelik ücretine yüzde 125 zam yaptı. 200 TL olan aylık abonelik ücreti 450 TL’ye çıkarken müşteriler için 3-5 saat arası 30 TL olan park ücreti 50 TL’ye yükseldi. Yapılan fahiş zamma tepki gösteren alışveriş merkezi çalışanları ise pankart açarak protesto yaptılar. Daha sonra aylık otopark aboneliklerini iptal ettirerek araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere park etmeye başladı. Sabah erken saatlerde gelip yer bulan çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park ederek trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Otobüsler caddeye bağlanırken trafiği durma noktasına getiriyor. Araçların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

“Umarım bu zamlar son bulur”

Eskiden caddenin çok kalabalık olmadığını ifade eden bir sürücü,” otoparka yapılan zamlardan sonra vatandaşlar otopark parası vermemek için buraya park ediyor. En son 3 saatten sonra parka 30 liradan 50 liraya çıkartıldı diye biliyorum. Ben misafir olarak geldim, içeride arkadaşımı almak için bekliyorum ancak yer bulamıyorum. Umarım bu zamlar son bulur. Trafiği etkiliyor buradaki yapılan park” dedi.

“Vatandaşa hak veriyorum otopark fiyatları pahalı”

İşe giderken sürekli aynı manzara ile karşılaştığını ifade eden Mert Özdemir, “Aslında herkes haklı otopark fiyatları fahiş bir şekilde arttı. En son aylık 450 Türk Lirası diye biliyorum. Bu rakam çalışanlar için bence çok yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çalışanların çoğu kaldırım kenarlarına park ediyor. Bunlar boş yer bulabilmek umuduyla işe çok erken geliyorlar. Sadece gördüğünüz kısım değil yolun karşısı aynı şekilde arabalarla dolu. Vatandaşa hak veriyorum otopark fiyatları pahalı.

“1 yıl içerisinde 3 kez zam yapıldı”

Kuyumcukent’te esnaf olarak alışan İdris Akkuş,” Kuyumcukent yönetiminin yapmış olduğu büyük bir haksızlık var. 1 yıl içerisinde 3 kez zam yapıldı. Burada yüzde 200 oranlarında zam yapıldı. Biz esnaf olarak tepkimizi dile getirdik. Ancak bu durum halen düzelmedi. Bu durumda devletin el atmasını istiyorum. Çalışan esnafımız burada mağdur oluyor. Arabalarını yolun kenarına park etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.