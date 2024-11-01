Siirt’te bir kuyumcudan altın kolye çalan hırsız, saniye saniye kameralara yakalandı.

Siirt merkez Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcudan müşteri gibi davranarak yaklaşık 90 bin TL değerindeki altın kolyeyi inceleyen M.N.A., kuyumcunun başka işle uğraştığı sırada elindeki altın kolyeyle olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli M.N.A. yakalandı. Şüpheli M.N.A.’nın Siirt, İstanbul ve Bursa illerinde’de toplam 24 farklı suça karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.