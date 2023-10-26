İstanbul merkezli bir firmanın Samsun’da bulunan kuyumcu dükkanından ’1 kilo 700 gram altının eksik olduğu’ iddiası üzerine 2 çalışan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan ve firma tarafından kapatma kararı alınan iş yerindeki altınların 1 kilo 700 gram eksik olduğu iddia edildi. İddia ve şikayet üzerine çalışanlardan F.K. ve R.K. Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. R K. ve F. K. olayla bir ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.