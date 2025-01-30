Adana’da servis şoförü borcu olduğu için elinde av tüfeğiyle kuyumcu soymak istedi ancak polis kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Olay, 28 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Gökhan U. (48) av tüfeğiyle ile Ahmet R.’nin kuyumcusuna soyguna girdi. Tüfeğiyle çalışanları tehdit etmeye başlayan Gökhan U., 10 tam altın, 4 bilezik ve 60 bin TL para istedi.

Bu sırada iş yeri sahibi Ahmet R., “Yaptığın yanlış bir şey, sıkıntı neyse çözeriz” diyerek Gökhan U.’nun soygunu gerçekleştirmemesini istedi.

“Panik butonuna bastılar, Çukurova ekibi 30 saniyede geldi”

Kuyumcuda çalışan bir kişi Gökhan U.’nun dikkatini çekmeden panik butonuna bastı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler, panik alarmı ile kuyumcuya 30 saniye içerisinde geldi. Polis, şüpheli Gökhan U.’yu kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

“Borcu olduğu için yapmış”

Gözaltına alınan Gökhan U.’nun emniyetteki ifadesinde, “Borcum vardı. Ödeyemeyince soygun yapmaya karar verdim. Tüfeği alıp, ilk gördüğüm kuyumcuya girdim” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.