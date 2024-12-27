Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat gereği 3 soyguncu kısa sürede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükcami Mahallesi’nde gerçekleştirilen soygun tatbikatında, senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı 2 şahıs, yanlarında getirdikleri çantaya bir miktar altın ve para doldurdu. Yine senaryo gereği, hızla olay yerinden kaçarken kuyumcuyu silahla ateş ederek yaralayan şahıslar, yakın bölgede bulunan araca binerek kaçtı. Yaralı kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ellerinde makineli tabanca ve üzerlerinde çelik yelek bulunan polis ekipleri, çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Ayrıca polis ekipleri kaçan soyguncuların peşine düştü. Kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalandı.

Nefes kesen tatbikat, başarıyla tamamlandı.