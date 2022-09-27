Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol çalışmalarını incelerken, “Verimli tarım arazilerine sahip, ilçemizin en hareketli mahallelerinden Kuyulu’yu konfor düzeyi yüksek, güvenli yollarla buluşturmak amacıyla bölgede 5 kilometrelik yol çalışması yapıyoruz” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol çalışmalarını incelerken, “Verimli tarım arazilerine sahip, ilçemizin en hareketli mahallelerinden Kuyulu’yu konfor düzeyi yüksek, güvenli yollarla buluşturmak amacıyla bölgede 5 kilometrelik yol çalışması yapıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç ile birlikte Kuyulu mahallesinde gerçekleşen yol açma ve yenileme hizmetlerini inceledi. Yapılan yatırımlarla mahallenin sorunlarının kalıcı çözümlerle giderildiğini söyleyen Kuyulu Mahallesi Muhtarı Seydi Kılıç, kırsal bölgelerin ulaşım ağının yenilenmesine yönelik çalışmalara büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Kuyulu mahallesindeki 5 kilometrelik yolun standardını yükseltmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Başkan Çınar ise “Kuyulu mahallemizi güçlü, kalıcı ve kaliteli yatırımlarla buluşturup, prestijini artırmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizin, bağ ve bahçe işlerinin olduğu alanlarımızın yol ağını baştan aşağıya yenileyerek bu tür bölgelere ulaşımı daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz. Verimli tarım arazilerinin yanı sıra kuzey çevre yolunun geçtiği Kuyulu mahallemizin daha fazla gelişmesi ve güzelleşmesi içinde bizlerde gerek ulaşım ağının yenilenmesi gerekse de diğer yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Saha incelemelerimizin ardından bu bölgemizin trafik akışını ciddi seviyede rahatlatacak olan 5 kilometrelik yol güzergahında gerçekleşen alt yapı çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışırken, mahalle muhtarımızda çalışmaların aksamadan sürmesi için gereken desteği veriyor, kendisine teşekkür ediyorum. Mahallelerimiz geliştikçe Yeşilyurt’umuzda gelişiyor, yeni yatırımlarımız neticesinde konfor düzeyi yüksek yollara kavuşuyoruz. İlçemizde ne kadar yol açarsak ne kadar sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması yaparsak ve de mevcut yollarımızın eksikliklerini giderirsek haliyle ilçemiz o kadar gelişecek ve büyüyecektir. Bütün çalışma arkadaşlarımın ellerine ve emeklerine sağlık, başarılar diliyorum. Yeni yollarımız Kuyulu mahallemize ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.