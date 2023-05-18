Erasmus+ KA229 okul ortaklığı projesi kapsamında Romanya koordinatörlüğünde yürütülen “Creative Drama and Games in ELT” projesi kapsamında Romanya, Makedonya, Portekiz ve Litvanya ülkelerinin yer aldığı projede Portekiz hareketliliği 8-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz Povoa De Varzim’de gerçekleşti.

Mersin Kuyuluk Belediye Ortaokulundan 4 öğrenci ve projenin bir diğer ortağı olan Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezinden 4 öğrenci faaliyetlere katıldı. Kuyuluk Belediyesi Ortaokulu’ndan proje koordinatörü Mehmet Burçin Özkan, okul müdürü Ramazan Zorlu ve Müdür yardımcısı Hacı Bulut öğrencilere eşlik ettiler.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla beş gün süre ile gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında; öğrenciler drama oyunu yazıp sergilediler ve kendi okullarında hazırladıkları eğitsel oyunları paylaştılar. Bunun yanı sıra Portekiz’de kültürel geziler yapıldı.

Faaliyetlerin bitiminde öğretmen ve öğrenciler sertifikalarını aldılar.