Bursa’nın Kestel ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Köpek havlamasını duyan vatandaşlar sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Kullanılmayan kuyunun içerisinde bir köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kestel Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen Kestel Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, köpeği almak için kuyuya indi. Köpek kurtarma ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpek, tedavisi yapılmak üzere Kestel Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.