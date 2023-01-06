Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde meydana gelen olayda; arazideki otluk alanda gezen köpek, 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Havanın kararmasıyla birlikte gelen sesi duyan vatandaşlar, köpeğin çıkarılması için ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri kuyuda köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından karnı doyurulup tedavisi yapılan köpek, sonrasında yaşam alanına bırakıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde otluk alandaki 6 metrelik kuyunun içine düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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