Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Sit Alanı’nda kaçak kazı yapan beş şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bulunan bir tarlada A.G., N.A., M.A., S.L., M.A.A. isimli 5 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte yeraltı tespit cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.