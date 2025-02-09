Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşinde arenaya çıkan pehlivan develer rakibine üstün gelebilmek için güreşti. Soğuk havaya rağmen güreşleri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından gerçekleştirilen Kuyucak Deve Güreşlerini yaklaşık 15 bin kişi izledi. Soğuğa rağmen güreşleri izlemek üzere alanı dolduran vatandaşlar mangallarının başında bir yandan pikniklerini yaparken öte yandan da pehlivan develerin güreşlerini izlemenin zevkini tattı. Zaman zaman kaçan develer ise heyecanlı anlara neden oldu. İyi güreşen develer ise alkışlarla desteklendi.

"Vatandaşlarımız aileleriyle gelip festivalimize ortak oluyorlar"

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden 180 pehlivan devenin güreşlere katıldığını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca; "Öncelikle 3 gün önce şehit olan Binbaşımız Murat Kemal Yetişen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Güreş komitemizin aldığı karar gereği güreş boyunca davul ve zurna çalınması yasaklandı. Kuyucak’ta hava güreş için çok güzel. Deve güreşi yapılmasına imkan sağlıyor. Vatandaşlarımız aileleriyle alana gelip festivalimize ortak oluyorlar ve çok mutlular. Yoğun bir ilgi var. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden gelen 180 şampiyon deve festivalimizi onurlandırdı. Bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

"Amacımız, Yörük Kültürü’nü gelecek nesillere aktarmak"

Başkan Uğur Doğanca ve güreş komitesine teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Gördüğünüz gibi güreşten ziyade panayır ve şenlik havasında geçen bir etkinlik olmaya başladı. Amacımız zaten gelecek nesillere Yörük Kültürü’nü aktarmak ve anlatmak. Başta çok değerli başkanım Uğur Doğanca ve ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Yağlık ve kasketler havada kapışıldı

Güreş alanına gelen protokol üyeleri bir yandan halkı selamlarken öte yandan da yağlık ve kasket dağıttılar. Vatandaşların büyük alkışlar eşliğinde yağlık ve kasketleri havada kapmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Güreşlerde Kuyucak Kaymakamlık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası müsabakaları sonunda deve sahiplerine kupaları Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve diğer belediye başkanları tarafından takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşti

Kuyucak Belediye Başkanı ev sahipliğindeki deve güreşi festivaline CHP Aydın Milletvekilleri, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ile CHP’li il ve ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı.