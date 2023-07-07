Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kuyucak’ta yıllardır süren yüzme kursları bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden; "Kuyucak’ta yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ve Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde onlarca çocuk yüzme kursu görmek için kayıt yaptırdı. 6-15 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurslar hafta içi her gün yapılıyor. Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim göreceği kurslar, deneyimli yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden; “Yaz tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Kuyucak ilçe merkezimizde ve Horsunlu Mahallemizdeki havuzlarımız çocuklarımızı ağırlamaya başladı. Bunca yıldır da açtığımız yaz kursları büyük ilgi görüyor. Havuzlarımızdan her gün numune alınıyor. Bölgenin en temiz havuzu olma özelliğini de taşıyor. Çocuklarımızın yaz tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için açtığımız kurslarımız ile çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yüzmeyi bilimsel olarak öğrenen çocuklarımızın, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına imkan sağlıyoruz. Çocuklarımız, hijyenik ortamlarda hem eğitimlerini alıp hem de yazın keyfini havuzlarda çıkarıyor" diye konuştu.

Yüzme kurslarının ardından havuzlar öğleden sonra ise vatandaşlara açılacak. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde Salı, Perşembe ve Pazar günleri sadece kadınlar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri erkekler ve kadınlar, Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde ise Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri sadece kadınlar, Salı, Perşembe ve Pazar günleri de erkekler ve kadınlar yüzebilecek. Havuzlar hafta içi 14.00 - 17.00 arasında, hafta sonu da 10.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak. Cuma günleri ise öğleden sonra havuzun bakımları yapılacak.

Vatandaşlara uygun fiyatla havuz imkanı sunduklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden; "Temiz bir ortamda vatandaşlara havuzda sıcak yaz aylarında serinleme imkanı sunuyoruz. Uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetinde olan havuzlarımıza herkesi bekliyoruz”dedi.