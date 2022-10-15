Aydın’ın Kuyucak ilçesi, çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlarla hem sporda hem de eğitimde çıtayı yükseltti. Birçok spor branşında madalya avcısı olan çocukları yalnız bırakmayan Başkan Ertürk, “Sporun ve eğitimin ilçesi olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizin başarılı gençlerini kutluyorum” dedi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesi, çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlarla hem sporda hem de eğitimde çıtayı yükseltti. Birçok spor branşında madalya avcısı olan çocukları yalnız bırakmayan Başkan Ertürk, “Sporun ve eğitimin ilçesi olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizin başarılı gençlerini kutluyorum” dedi.

Her geçen gün artan spor tesisleri, eğitim tesisleri ve sosyal alanlarda yetişen ve çocuklar da tüm bunlara paralel olarak eğitimde ve sporda çıtayı yükseltti. Başkan Ertürk’ün desteğini alan çocuklar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çocukların başarıları ile büyük gurur duyan Belediye Başkanı Metin Ertürk, Amatör Spor Haftası etkinliklerinde de çocuklarla bir araya gelerek başarılarını kutladı.

Başarılarını sayısız madalyalarla taçlandıran çocuklar başta olmak üzere öğretmen ve velilerini Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde ağırlayan Başkan Ertürk’e, İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız eşlik etti. Çocukları tek tek kutlayan Kaymakam Niyazi ve Başkan Ertürk, her çocuğa ödül verdi.

Birçok spor branşında madalya avcısı olan çocukları tebrik eden Başkan Ertürk, “Sporun ve eğitimin ilçesi olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizin başarılı gençlerini kutluyorum. Amatör Spor Haftası etkinliklerinde Kuyucak’ımıza başarı getiren Kuyucak Belediyesporlu sporcularımızla bir araya geldik. Karate, hentbol ve atletizm branşlarında ilçemize madalya ve kupalar kazandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, ailelerimizi tebrik ediyorum. Birçok branşta çalışmalarına devam eden Kuyucak Belediyesporumuza başarılar diliyorum. Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan kurslarda eğitim gören Kuyucak Belediyesporlu sporcularımızı kazandıkları madalya ve kupalardan dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

“Kuyucak’a çok güzel tesisler kazandırdık”

Kuyucak’tan başarılı milli sporcuların çıkacağına inandığını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyesi olarak hedefimiz, çocuklarımız hem eğitimlerine devam etsinler hem de herhangi bir sosyal faaliyetin içerisinde olsunlar istiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi eğitimler verebilmek için, Kuyucak’a çok güzel tesisler kazandırdık. Dünya çapındaki başarılı sporcular gibi Kuyucak’tan da neden başarılı sporcular çıkarmayalım ki? Ben inanıyorum, bizim çocuklarımızın içerisinden de başarılı sporcular çıkacaktır” diye konuştu.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında, “Dünya’da eşine az rastlanır imkanlarla sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Siz gençlerimizden de bunların karşılığını alabilmek bizleri gururlandırıyor. Yapılan tesislerin içlerini ruhlarıyla dolduran sizlersiniz” dedi.