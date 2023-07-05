Aydın’ın Kuyucak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kuyucak’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerlerine ya da saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. İstasyon yanındaki demiryolu üzerinden taşarak karayolu kavşağına akan yağmur suları nedeniyle araçlar bir süre beklemek zorunda kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Ekipler, yağış dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması için alarma geçerek gerekli çalışmaları yaptı.