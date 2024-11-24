Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleştirilen deve güreşinde arenaya çıkan pehlivan develer şampiyonluk için güreşirken, düzenlenen güreşleri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festival sezonu başlarken, sezonun ikinci güreşi Kuyucak’ta yapıldı. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Deve Güreşlerini yaklaşık 15 bin kişi izledi. Soğuğa rağmen güreşleri izlemek üzere alanı dolduran vatandaşlar mangallarının başında bir yandan pikniklerini yaparken öte yandan da pehlivan develerin güreşlerini izlemenin zevkini tattı. Zaman zaman kaçan develer ise heyecanlı anlara neden oldu. İyi güreşen develer ise alkışlarla desteklendi.

“İlköğretim okulu yararına yapıldı”

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 pehlivan devenin güreşlere katıldığını ifade eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural; "Çevrenin en güzel ve en görkemli arenasında Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ünlü pehlivan develer arenamızda güreş tuttu. Mahallemizdeki ilkokul yararına yapılan güreşlere katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Muhtarlığımın ilk döneminde başlattığımız geleneklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

“Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz”

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da deve güreşi şenliklerine ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek "Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Hakan Vural öncülüğünde Kurtuluş İlköğretim Okulu yararına düzenlenen güreşlerimizi gerçekleştirdik. Kuyucak Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Deve güreşi şenliklerimiz 9 Şubat 2025 tarihinde Kuyucak merkezde de yapılacak. Hava şartları uygun olursa tüm güreşseverleri buradan davet etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güreşleri Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi başta olmak üzere Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural, çevre mahallelerin muhtarları, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.