Kuyucak’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda Kuyucak Muhtarlar Derneği’nin, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıca yaptı. Programa, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programın ardından Kuyucak Belediyesi tarafından Belenova Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programında konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ederek sorunlarını isteklerini dinliyorum. Ancak bu konuda muhtarlarımıza da çok iş düşüyor. Vatandaşlarımızla aramızda bağ kuracak kişiler de bizzat muhtarlarımızdır. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.