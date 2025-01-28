Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri köpek dövüşüne baskın yaptı. Yapılan operasyonda 52 şahıs yakalanırken, dövüştürüldüğü iddia edilen 6 köpek ise koruma altına alındı.

Olay, Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köpek dövüştürüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler köpek dövüşüne yaptıkları baskında 3 organizatör ile birlikte 52 şahsı yakaladı. Olayda 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslara 100 bin lira idari para cezası uygulandı, 41 şahıs hakkında ise idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olay yerinde dövüştürüldüğü iddia edilen 6 köpek ise koruma altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.