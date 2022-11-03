Aydın’ın Kuyucak ilçesinde baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi yakalarken, çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi yakalarken, çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen jandarma ekipleri Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi’nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ile 250 gram esrar, 1 adet esrar öğütme makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca operasyon esnasında şüpheli hal ve hareketlerde bulunan ve evde ikamet eden S.K isimli şahsın hastanede yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.