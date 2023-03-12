Aydın’ın Kuyucak ilçesinde İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Pamukören Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda slayt, sinevizyon ve gösteriler sunularak günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Milli kimliğimizin, kültürümüzün, bağımsızlığımızın ve inancımızın simgesi olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yılı kutlu olsun. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün istiklal savaşı kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi. Programa İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.