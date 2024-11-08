Aydın’ın Kuyucak ilçesinde lise öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimleri verildi. Son 10 ayda motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerin ardından da motosikletlerin karıştığı kazlarda yüzde 90 oranında azalma kaydedildi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi, güvenli motosiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca Cumhuriyet Meydanı’nda motosiklet kullanıcılarına yönelik kask kullanımının önemi, güvenli motosiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında lise öğrencilerine uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Yapılan uygulamalarda kask ve koruma gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları, hız kuralları, sürüş güvenliği için kıyafet ve kask kullanımı konularında ilçedeki lise öğrencileri başta olmak üzere vatandaşlar bilgilendirildi.

Tedbirler kazaları yüzde azalttı

Son yıllarda motosikletlerin sayısına paralel olarak artan motosiklet kazalarına karşı Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi’nin tavsiyeleri üzerine ilçe genelinde başlatılan denetim ve uygulamalı eğitimler sonuç verdi. Son 10 ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kazaların yüzde 90 oranında azaldığı ifade edilirken İlçe Emniyet Trafik Polisleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik jandarması Ekipleri, İlçe Trafik Ekipleri ve Motosiklet Kulüpleri öncülüğünce yapılan çalışmaların etkili olduğu belirtildi.

Cezalar da caydırıcı etki yaptı

Kırsal Mahalleleri ile birlikte 26 bin nüfusa sahip ilçede son 10 ayda yapılan denetimlerde tüm ekiplerce, 8 bin 012 motosiklet kontrol edildi. Kontroller sonunda 3 bin 377 motosiklet sürücüsüne toplamda 5 milyon 202 bin 399 TL ceza uygulandı. Kask denetimlerinde 2 bin 990 sürücüye 2 milyon 063 bin 100 TL kask kullanmama cezası kesildi. Uygulamalar ve eğitimlerle birlikte bilinçlenen ilçedeki motosiklet sürücüleri özellikle baret denen son derece güvensiz kask kullanımlarını bırakarak motosiklet kullanıcıları için dizayn edilmiş son derece güvenli kaskları kullanmaya başladı. Sürücülere yönelik trafik denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

“Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlıyor”

Kuyucak Efe Motor Kulübü Üyesi Ayşe Uğur, “Güvenli sürüş eğitimleri alaraktan sürüş yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır sürüşte sürekli eşime eşlik etmekteyim. Araba kullanmaktansa motor kullanmanın daha güvenli, güvenlik tedbirleri düzeyinde olursa daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Artı tasarruf açısından da araçla kullanılan yakıtla motorla kullanılan yakıt bir değil. Bir kişinin arabada sürekli tek başına sürüş yapması daha fazla yakıt harcamasına, daha fazla sürüşte zaman kaybına sebep olabiliyor. Ama motorla bu hem zamandan tasarruf hem yakıttan tasarruf oluşturuyor. Sürekli eğitimlerimiz var. Jandarmamız olsun, ilçe polis kuruluşlarımız olsun, kaymakamımız olsun, bu konuda bize sürekli eğitimler veriyorlar. Kask çok önemli. Canımızı seviyorsak, motor kullanmayı çok seviyorsak önceliğimiz güvenliğimiz olmalı. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda sürüşlerimize devam etmeliyiz. Bir bayan olarak motor kullanmakta ya da motorda sürüşte çok mutluyum, özgürüm. Bunu herkesin yaşamasını isterim. Bayanlarımızın özellikle motor dendiğinde akla sadece erkekler gelmesin. Bayanlarımız da hem kullanmada hem sürekli faaliyetlerde eşlerinin yanlarında olsun. Ekstra kullanmak için de ehliyetlerimizi alaraktan güvenliğimizi sağlayarak biz de bu faaliyetler içerisinde bulunmalıyız. Bunu bir bayan olarak herkesi bu platformda görmek istiyorum. Bu duruma gelmemizde bize faydası olan desteği olan tüm kuruluşlara tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlere önce bizler örnek olacağız”

Kuyucak Efe Motosiklet Kulübü Başkanı Ersin Baycın, “Kulübü kurma amacımız aslında çevremizde yaşanan onlarca trafik kazasında yaralanan hatta ölümle sonuçlanan kazaların sonuçlarını biraz azaltmaktı. Böyle bir farkındalık oluşturmak, çocuklara kask ve güvenli sürüş ekipmanlarının kullanmasını sağlamak adına bir örnek teşkil etmek üzere kurulduk. Bildiğimiz üzere Türkiye’de ve dünyada motosiklet kullanımı gün geçtikçe artmakta. Nazilli’de ve Kuyucak’ta bu sayılar her geçen gün artıyor. Çünkü motosiklet ayrı bir dünya biliyorsunuz. Motosiklet demek özgürlük demek. Özgürlüğüne düşkün insanlar motosiklet kullanmaya başladılar. Bununla birlikte bizlere özenen gençler, motosikletlere ekipmansız, kasksız, ehliyetsiz binmek suretiyle kazalara karıştılar. Bunun örneklerini Kuyucak’ta geçtiğimiz günlerde yaşadık. Kaymakamımızın tavsiyeleri ve bizi teşvikleri ile bu kulübü kurduk. İlçe Jandarma komutanlığımız ve ilçe emniyet müdürlüğümüzün katkılarıyla da kask kullanımında da oldukça büyük artışlar yaşandı. Kazaların önüne geçildi. Biz kendimiz kulüp olarak da kendi aramızda güvenli sürüş eğitimleri veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde sürüşler yaparak faaliyetlere devam ediyoruz. Maksadımız; gençlere, çevremize ve ilçemize güvenli sürüşü anlatmak, hatırlatmak, motosikletin nasıl bir güzellik olduğunu tanıtmak aslında. Bugün de burada öğrencilerimizle birlikte böyle bir toplantı yapıldı. Vesile olan arkadaşlara, Belediye başkanımıza, ilçe jandarma komutanımıza, ilçe emniyet müdürümüze, en başta da ilçe kaymakamımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Motosiklet kulüpleri olarak bizim önce önderlik yapıp gençlere örnek olmamız gerekiyor. Gençlere, yetişkinlere, herkese bu noktada örnek olmalıyız. Güvenli sürüşle alakalı, kask kullanımı ve güvenli ekipmanla alakalı bizim önderlik ve örneklik yapmamız gerekiyor” dedi.

"Her zaman destek vermeye devam edeceğiz”

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Bugün motosiklet kazalarının önemini göstermek ve anlatmak için jandarma ve trafik ekiplerimizle birlikte özellikle motosikletle yapılan trafik kazalarını azaltmaya yönelik yaralanmaları daha az noktaya asgari noktaya çekmek için böyle bir etkinliğe katıldık. Bu etkinlikte emeği geçen Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Emniyet Amirliğimize, Kaymakamımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle motosiklet kullanan vatandaşlarımıza can ve mal güvenliğini sağlamak için kendilerinin mutlaka kasklarını ve gerekli malzemeleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ben şahsi olarak 2 tekerli araçlara binmiyorum. Ama binen vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları hem kendi canları, malları hem de ülkemizin ekonomisi ile ilgili giderleri azaltmak için bu önlemleri alarak motosiklet binmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki süreçler içerisinde bu tür etkinliklere biz Kuyucak Belediyesi olarak da destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız; trafik kazalarının, özellikle motosikletle yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik bu etkinliklerin artırılması. Biz de Kuyucak Belediyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Kask hayat kurtarır”

Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Nazlı Altuntaş ise “15 yaşımdayım. Bugün Jandarma abilerimizden, motosiklet kulübündeki ablalarımız, abilerimizden motosiklet kullanmayı, önemini öğrendim. Güvenli kullanmamız gerektiğini, daha bilmediğimiz çok şey olduğunu öğrendim. Motosiklet binmeyi çok seviyorum ama tam güvenli olduğunu ve kullanmayı bilmediğim için süremiyordum. Ben bugün bunun önemini gayet te güzel öğrendim. Kask ve kıyafet önlemimizi almadan motosiklet üzerine çıkmamamız gerektiğini öğrendim. Kask hayat kurtarır” dedi.