Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Mahalle Muhtarı Hakan Vural ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, tüm güreşseverleri şenliklere davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivallerinde heyecan sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kurtuluş deve güreşleri için son hazırlıklar da tamamlandı. 130 pehlivan devenin güreşlere katılacağını ifade eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural, “24 Kasım Pazar günü yılın ilk deve güreşi programına ev sahipliği yapıyoruz. Çevrenin en güzel en görkemli arenasında buluşmak için hazırlıklarımız tamamlandı. Kurtuluş Ortaokulu yararına düzenlediğimiz bu programa tüm güreş sever vatandaşlarımızı bekliyoruz. Giriş ücreti komitemiz tarafından 50 TL olarak belirlendi. Güreşlerimizin hazırlığında katkı sağlayan ve güreşlerimize katılarak destek verecek olan herkese okul aile birliği adına çok teşekkür ederiz. Güreşlerin; kazasız, belasız, zevki bol ve güzel olmasını dileriz" dedi.

“Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi”

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da sezonun ilk deve güreşi şenliklerinin Kuruluş (Bilara) Mahallesi’nde başlayacağını ifade ederek, “Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Hakan Vural öncülüğünde Kurtuluş Ortaokulu yararına düzenlenen güreşlerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan bu tür etkinlikler çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.