Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Mehmet Çömden Atatürk büstüne çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Cumhuriyetimizin 100. yılında atalarımızdan emanet aldığımız vatanımızı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Demokratik ve çağdaş bir yönetim şekli olan Cumhuriyet ile sosyal ve ekonomik yaşamda büyük yenilikler oldu. Sanayi, bilim ve eğitim gibi alanlarda kalkınmalar yaşandı. Cumhuriyetin 100. yılında da zihinlere, kalplere ve geleceğe dair umut tohumları ekiliyor. Bilim, spor ve sanatın her alanında gençlerimiz bu tohumları filizlendiriyor, Cumhuriyeti sonsuzluğa taşıyorlar. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz’ sözüyle de gençliğe olan inancını belirtiyor. Gençlerimiz her zaman ve her şartta Cumhuriyeti korudu ve korumaya devam edecek. Bu coşkunun ilelebet devam etmesi için ’Türkiye Yüzyılı’nı inşa edebilmemiz hep birlikte geleceğe umutla bakabilmemiz için, gençlerimize çocuklarımıza Cumhuriyetin değerlerini, büyük Türk milletinin bir ferdi olmanın şerefini ve kıymetini en güzel şekilde ifade etmeliyiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Türkiye Yüzyılı Kutlu Olsun. Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, toprağımız, bayrağımız, ezanımız için canını ve kanını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Sevgili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.