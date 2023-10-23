Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde İnönü Caddesi boyunca sporcuların katılımıyla Cumhuriyet Yürüyüşü ve koşusu gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde Cumhuriyet Yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Cumhuriyet Koşusu ile devam etti. Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet Meydanı’nda ödülleri verildi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden’in elinden ödüllerini alan sporcular, yeni başarılar için söz verdi.

Kuyucak Belediyespor Kulübü’nün lisanslı sporcuları Voleybol, Hentbol, Futsal, Oryantiring, Masa Tenisi, Tenis, Karate, Taekwondo, Jimnastik takımları yürüyüşe katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 100 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yaşını gençlerimizin güçlü adımlarıyla, umutla kutluyoruz. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerimizle ilçemizde Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutlayacağız” dedi.