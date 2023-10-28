Kuyucak Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100. yılında Horsunlu Mahallesi’nde Cumhuriyet Kupası Turnuvası gerçekleştirildi. 4 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu Nazilli Altın Efespor oldu.

Horsunlu Stadı’nda gerçekleşen turnuvaya Nazilli Belediyespor, Nazilli Altın Efespor, Nazilli Kartalları ve Kuyucakspor katıldı. Birbirinden güzel karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda Nazilli Altın Efespor şampiyon, Nazilli Belediyespor ikinci, Kuyucakspor üçüncü ve Nazilli Kartalları dördüncü oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılı belgesi ve kupaları takdim edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, spor hayatlarında başarı diledi.