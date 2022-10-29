Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet kuruluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Programda sahne alan Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi beğeni toplarken, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün gururuyla birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı da milli hafızamıza kazıyacağız” dedi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet kuruluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Programda sahne alan Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi beğeni toplarken, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün gururuyla birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı da milli hafızamıza kazıyacağız” dedi.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Niyazi ve Başkan Ertürk, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Kaymakam Niyazi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler Cumhuriyet şiirleri okudu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün gururuyla birlikte, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Türkiye Yüzyılı’nı da milli hafızamıza kazıyacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi ve Kuyucak Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibi ayrı ayrı sahne alarak vatandaşların beğenisini topladı. Atatürk Ortaokulu öğrencileri de Atatürk tişörtleriyle yapmış olduğu koreografi vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Programın son bölümünde İnönü Caddesi’nde okulların tören geçidi yapıldı.

Törene Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.