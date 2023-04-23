Kuyucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri büyük coşkuya sahne oldu.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve daire amirlerinin katılımıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okuyarak gösterilerini sundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu mutlu günlerini daha da güzelleştirmek için elimizden gelenin hep daha fazlasını yapacağız" dedi.