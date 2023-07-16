Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, şehitlikte tüm şehitler ve gaziler adına çelenk koyma töreni ile başladı. Ardından Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş’un kabir ziyareti ile devam etti. Kabir ziyaretinde tüm şehitler için dua edildi. Öğle namazından önce Kuyucak Çarşı Camii’nde tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kuyucak Belediyesi Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapılarak 15 Temmuz Günü’nü anlatan fotoğraflar incelendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de toplanılarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterilerinin ardından Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmasıyla devam etti. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini anlatan video gösterimleri ve 15 Temmuz ruhunu konu alan şiirlerin okunmasının ardından tüm şehitler adına Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu ülkemizin tarihine maalesef 15 Temmuz bir kara leke olarak kazılmıştır. FETO terör örgütü ve buna destek veren iç ve dış güçler topyekûn ülkemizi, iktidarımızı, Milletimizi, Vatanımızı, Bayrağımızı, Ezanımızı, Birliğimizi, Dirliğimizi, Demokrasimizi hedef almışlardır. Ülkemiz çok değişik safhalardan geçmiş, çok darbeler görmüştür. Ancak, hiçbir tanesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmamıştır, kendi uçağıyla, kendi silahıyla, kendi mermisi ile vurulmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek, devletine, milletine sahip çıkan bu vatanın her köşesinde dimdik duruşlarıyla bu ülkenin geleceğine sahip çıkarak büyük bir iradeyi ortaya koyan milletimiz, darbe yapmaya kalkan hainleri püskürtmüştür. Milletimizin darbe teşebbüsü karşısında gösterdiği refleksin böylesine cansiperane olmasında güçlü bir liderliğin payı çok büyüktür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği, halkın inancını pekiştirmiş ve direnişi başarılı kılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk Milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha göstermiş, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır. 15 Temmuz, devletini, vatanını, milletini ve bayrağını canından aziz bilenlerin destanıdır. Tekrar 15 Temmuzların yaşanmaması temennisiyle, şahsım ve ilçem adına bu güzide topluluğa 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.