Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı büyük coşkuya sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde binlerce vatandaş adeta kırmız beyaza büründü.

Kuyucak’ta Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda ilk olarak Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Kaymakam Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi; “Cumhuriyetimizin 100. yılını sizlerle doldurduğunuz bu meydanda birlikte kutlamanın en derin sevinci içindeyim. İnanın, geçen yıllar içerisinde Kuyucak’ta gördüğümüz milli değerlerimize, Cumhuriyetimize, Atatürk’ümüze ve geleceğe sahip çıkma bilinci herhalde hiç bu kadar güzel ifade edilmemiştir. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bir tarihi sürecin, mücadelelerin, kayıpların, fedakarlıkların, çağı yakalama arzusunun, umudun, var olma isteğinin ve insan olarak değer sahibi olma imkanının başlangıcıdır. Milli Kurtuluş mücadelemizden sonra Cumhuriyetle taçlanan var olma mücadelemizde, çağdaşlaşma, ileriye gitme, müreffeh olma, onur ve haysiyetimizle bütün dünyaya varlığımızı haykırma imkanı veren Cumhuriyetimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Elbette bu milli sahiplenmeyle gelecek bin yıllara da çocuklarımızın ve sizlerin hep beraber milletçe sahiplenmesiyle mümkün olabilecek bir şeydir. Gelecek yüzyıllara ve binyıllara yürümek ancak böyle mümkün olabilir” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ise “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün gururuyla birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı da millî hafızamıza kazıyacağız” dedi.

Kuyucak’ta okulların çeşitli gösteriyle ve öğrencilerin şiirleriyle renklenen programda izleyenler alkışlarla tempo tuttu. Programın son bölümünde Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 100 kişilik halk oyunları gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.