Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup takımlarından Kuyucakspor’da imza töreni gerçekleştirdi. Centilmenlik ve başarı parolasıyla yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan şampiyon takımına güvendiğini ifade eden Başkan Ertürk, “Centilmenlik ve başarı parolasıyla amatör süper ligde de hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup takımlarından Kuyucakspor’da imza töreni gerçekleştirdi. Centilmenlik ve başarı parolasıyla yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan şampiyon takımına güvendiğini ifade eden Başkan Ertürk, “Centilmenlik ve başarı parolasıyla amatör süper ligde de hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Geçen sezon 1. Amatör Küme 1. Grup şampiyonu olan ve Play-Off maçında binlerce seyircinin önünde Nazilli Şehir Stadı’nda Bozdoğan Madran Belediyespor’u 3-0’la geçerek Amatör Süper Lig’e yükselen Kuyucakspor, yeni sezonda da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen imza törenine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı ve Kuyucakspor Onursal Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Kuyucakspor Kulüp Başkanı Akif Tekin, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

"Kuyucakspor transferlerle daha da güçlendi"

Lige centilmenlik ve başarı parolası ile başlayan Kuyucakspor iç transferde;Uğur Kötelioğlu, Kamil Tosun, Şevki Boran, Yunus Emre Kerimoğlu, Aşkın Gönülal, İbrahim Demir, Semih Kemik ve İsa Karakuş ile anlaştı. Dış transferde ise; Pamukörenspor’dan Ozan Türkmen, Onur Kiremitçi, Erkut Uğuz ve Mehmet Bozkurt Çağırgan, İsabeyli Şırlanspor’dan Onur Yavaş ve Abdurrahim Acar, Efelerspor’dan Arman Yöndemli, Kaş Kınıkspor’dan Mehmet Ağtepe, Aydınspor’dan Ömer Faruk Pınar, Atça Belediyespor’dan Ramazan Gerçek, Ortaca Belediyespor’dan Berkay Savaş, Kuyuluspor’dan Ekrem Sivrikaya, Alaçatıspor’dan Cenk Çalışkan, Arhavispor’dan Adem Örsoğlu, Adana Şakirpaşaspor’dan Cüneyt İnce, Yılmazspor’dan Okan Begeç, Uşak Bölmespor’dan Serkan Aktaş’ı transfer etti.

“Centilmence oynamalıyız”

Centilmenliğin önemini vurgulayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “İnanıyorum ki, Kuyucakspor bu sene başarılı bir sezon geçirecek. 80’li, 90’lı yıllarda hem voleybolcu hem futbolcu olarak lisanslı oyuncuydum, o günden bu güne önceliğimiz centilmenliktir. Centilmenliğe çok önem veriyoruz. Karşımızdaki kışkırtabilir ama onlara uymayacağız, biz her zaman centilmence oynamalıyız” dedi.

Kuyucakspor Amatör Süper Lig’deki ilk maçını 16 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Köşk Stadı’nda Köşk Belediye Doğanspor ile yapacak. Bu ilk ve önemli karşılaşmada takımın yanında olacaklarını ifade eden başkan Ertürk, “Her zaman olduğu gibi Köşk deplasmanında oynayacak olduğumuz ilk maçımızda da takımımızın yanında olacağız. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Liglerin en centilmen ve en başarılı takımı olmak için ilk maçtan itibaren sıkı tempoyu asla bırakmayacağız” diye konuştu.