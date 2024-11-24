Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta Aydın’ı temsil eden Kuyucakspor, evinde ağırladığı Yatağanspor’u 2-1 mağlup etti.

Pamukören Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Yatağanspor, dakika 61’de Kerem Can Taşkara ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra taktik değiştiren Kuyucakspor, galibiyet için Yatağanspor kalesine yüklendi. Dakika 85’te Mustafa Tutar’ın penaltı golüyle öne eşitliği yakalayan Kuyucakspor, 90+4’de Yılmaz Lüle ile öne geçti. Kuyucakspor son dakikalarda attığı gollerle galibiyeti alan taraf oldu ve puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da yakından takip etti.