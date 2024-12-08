Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Kuyucakspor, İzmir deplasmanında Çeşme Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.

Çeşme İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya golle başlayan Kuyucakspor, dakika 1’de Mustafa Acar ile öne geçti. 25’te ev sahibi ekip Çeşme Belediyespor Berkan ile eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından Kuyucakspor 27’de Yılmaz Lüle ve 29’da Hasan Pamuk ile 3-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken maçın skorunu belirleyen golü 90+4’te Mustafa Tutar attı. Karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Kuyucakspor 20 puana yükselerek 4. sıraya yükseldi. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da takip ederken müsabaka sonrası futbolcuları alınan galibiyet için tebrik etti.