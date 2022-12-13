Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kuyucakspor’da Teknik Direktör Şakir Konyalı ilk devreyi değerlendirdi. Konyalı, “Kuyucakspor ilk devrede olduğu gibi ikinci devrede de coşkulu ve istekli bir futbol izlettirecek” dedi.

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kuyucakspor’da Teknik Direktör Şakir Konyalı ilk devreyi değerlendirdi. Konyalı, “Kuyucakspor ilk devrede olduğu gibi ikinci devrede de coşkulu ve istekli bir futbol izlettirecek” dedi.

İstekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Kuyucakspor Teknik Direktörü Şakir Konyalı, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra hazırlık maçlarında takım olarak çok iyi maçlar çıkardık. Sezona başladığımızda tanıdığımız ve izlediğimiz oyuncularla anlaştıktan sonra ortaya çok iyi, mücadele gücü yüksek, koşan, ayağında topu tutan, coşkulu ve istekli bir o kadar da karakterli oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Şu anda takımda birlik, beraberlik ve takım ruhu çok iyi. Arkadaşlık süper. Tam bir sahiplenme var. Antrenman tempomuz ve devamlılığımız çok yüksek. İlk devre oynadığımız resmi müsabakalarda Aydınspor maçı hariç istediğimiz sonuçları aldık. O maçı da kazanıp lider bitirmek isterdik. Geriye değil her zaman ileriye bakacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İkinci devreye fazla ara vermeden hemen başlayacağız. İlk devrede olduğu gibi herkese coşkuyla oynayan istekli ve arzulu bir Kuyucakspor izlettireceğiz. En büyük gücümüz birlikteliğimiz ve beraberliğimiz” dedi.

Kuyucakspor Teknik Direktörü Şakir Konyalı, “Desteklerini her zaman esirgemeyen Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e, Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çömden’e, Kuyucakspor Kulübü Başkanımız Akif Tekin’e ve yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Hedefimizden asla sapma yok. Play-Off’a kalarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istiyoruz. Büyük Kuyucakspor taraftarına da destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar bizim itici gücümüz“ dedi.