Kuyucak Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Sivas’da gerçekleşen Sporcu Eğitim Merkezi Türkiye Finalleri yarışmalarında Türkiye dereceleri elde ederek hemşehrilerini gururlandırdı.

Sporcu Eğitim Merkezi Türkiye Finalleri yarışmasında Aydın’ı ve Kuyucak’ı temsil eden sporculardan 2010 doğumlu Duru Özdeş 60 metre koşusunda Türkiye Şampiyonu olurken, 80 metre engelli koşusunda Türkiye ikincisi olarak çifte başarı yakaladı. 2010 doğumlu sporcu Yusuf Tağa 60 metre koşusunda Türkiye üçüncüsü olurken, 2009 doğumlu sporcu Sudenaz Bayar da 80 metre koşusunda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcular yarışmalar sonunda ödüllerini Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’ten aldı. Kuyucak Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Bu müthiş başarıları ilçemize kazandıran antrenörümüz Erkut Uğuz’a teşekkür eder, sporcularımızı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.