Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ‘7. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ düzenlendi. İlçe genelindeki okullardan gelen bin 300’den fazla çocuk Pamukören Mahallesi Sosyal tesislerinde buluşarak spor müsabakalarında kıyasıya mücadele etti.

Kuyucak Belediyesi’nin katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. Şenliklerde mendil kapmaca, kaleli yakan top, topla kule devirme, yağ satarım bal satarım, bayrak koşusu, çift ayak atlama, tombik, oyunu, çemberle işbirliği geçme gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra farklı spor etkinlikleri düzenlendi. Oyun parklarında da gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik ederek kendilerine ayrılan alanlarda piknik yaparak çocuklarının eğlencelerini yakından izledi.

Şenliğe; Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan protokol üyeleri oyunlarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve kupalarını verdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti. Başkan Çömden yaptığı konuşmada: “Belediyemiz tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenlikleri ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal yönlerinin gelişmesine, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kuyucak Belediyesi olarak çocuklarımız için her türlü desteği sağladığımız gibi onların sporda da başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaktayız” dedi.

Öğrenciler ve öğrenci velileri de konuşmalarında bu tür etkinliklerin daha da çok artmasını isteyerek başta Kuyucak Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.