Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kuyucak Belediyesi tarafından çocuklara özel düzenlenen 2. Geleneksel Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi’nde ve Pamukören Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve çok sayıda öğrenci katıldı. Festivalde çocuklar doyasıya eğlendi. Hacivat ve Karagöz, geleneksel çocuk oyunları, kukla gösterileri ve Bubble Show ile çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların mutluluğuna ortak olan ve tüm çocuklara hediyelerini dağıtan Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları böyle mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Gelecek yıllarda da bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Daire Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.