Aydın’ın Kuyucak ilçesinde belediye tarafından restore edilen 2 asırlık bir konak kültür evine dönüştürülerek ziyarete açıldı. Ziyaretçilerini adeta geçmişe götüren kültür evi büyük beğeni kazandı.

Kuyucak Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve 2016-2017 yıllarından aslına uygun restore edilen 2 asırlık konak, Kuyucak Kültür Evi’ne dönüştürüldü. Bin 800’lü yıllarda Maden Direktörü Devineli Veysel Efendi (Özhan Efendi) tarafından inşa edilen 2 katlı konak, Kuyucak Belediyesi’nin aslına uygun olarak restore ettiği konak cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ziyaretçileri ile buluşturuldu. Kuyucak’ın zengin kültürünü gelecek nesillere aktaracak olan kültür evi yoğun katılımla açılırken evi gezenler ise çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçeğini aratmayan mumya heykellerle zenginleştirilen kültür evindeki tarihi eserler izleyenleri adeta geçmişe götürdü. Ziyaretçilerin geçmişe ait hatıralarını canlandırdığı kültür evi büyük beğeni kazandı.

“Kent hafızasını korumuş olacağız”

Kuyucak Kültür Evi’nin açılış töreninde konuşan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Halk Bilim Doktorantı Küratör Bircan Cangul, “Kuyucak ilçesi, uygarlık merkezi olan, yüzyıllardan beri burada yaşayan toplulukların, kültürel miraslarını taşıyan, eski sakinlerinin maddi ve kültürel değerleriyle zenginleşen bir yerleşim merkezidir. Meydanlar, anıtlar, resmi ve sivil yapılar, önceki kuşakların ruhundan esintiler taşır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ruh, şehir kültürünün temelini, insanlarınkine benzer şekilde şehir hafızasını oluşturur. Bu nedenle şehirlerin, kültürel değerlerinin ve tarihi zenginliklerinin yok edilmesi, insanlardaki hafıza kaybına benzer. İşte bu kentin hafızasından önemli bir parça olan bu yapıda bu şehirde yaşayan ve iz bırakanları anlatarak şehir hafızasını korumuş olacağız. Çünkü bazen bir mimariyi yapıyı geleceğe taşımak binlerce ciltlik kitap bırakmaktan daha etkili olmaktadır. Kuyucak Belediyesi himayesinde yaptırılan Kuyucak Belediyesi Kültür Evi çalışmalarında, Kuyucak ilçemizde bulunan 36 mahalle, belediyemizce oluşturduğumuz ekip ile haftada 3 gün gezilmiş, muhtarlarımızın yönlendirmeleriyle kayıtlar alınmıştır. Bu çalışma 2 yıllık bir emeğin mahsulüdür. Kuyucak Kültür Evimizde toplam 8 oda bulunmaktadır. Kuyucak’ın tarihçesi ile başlayan kültür evimiz; alimler odası, şifalı bitkiler ve ağaçlar odası, geleneksel mutfak, geçmişten günümüze Kuyucak, kütüphane, zeybekler odası, geleneksel meslekler odası ve çeyiz odasından oluşmaktadır. Kuyucak’ın hafızası olan bu mekân genç nesillerin Kuyucak tarihini, gelenek ve görenekleri ayrıntılı bir şekilde öğrenmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Kuyucak bir uygarlık merkezidir”

Kuyucak’ın bir uygarlık merkezi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Yüzyıllardan beri burada yaşayan toplulukların, kültürel miraslarını taşıyan eski sakinlerinin maddi ve kültürel değerleriyle zenginleşen bir yerleşim yeridir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ruh, şehir kültürünün temelini insanlara benzer bir şekilde şehir hafızasını oluşturur. Bu nedenle şehirlerin kültürel değerlerini ve tarihi zenginliklerini yok edilmesini insanlardaki hafıza kaybına benzer. İşte bu kentin hafızasından önemli bir parça olan bu yapıda bu şehirde yaşayan ve iz bırakanlarını anlatarak şehir hafızasını korumuş olacağız. Çünkü bazen bir mimari yapıyı geleceğe taşımak binlerce cilttik kitap bırakmaktan daha önemli olmaktadır. Bu çalışma 2 yıllık bir emeğin mahsulüdür. Kuyucak ilçemizde bulunan 36 mahalle, ADÜ’de Halk Bilim Doktorantı Bircan Cangül ve belediyemizde oluşturduğumuz ekip ile kayıt altına alınmıştır. Kültür Bakanlığımızın 500 bin TL, Belediyemizin de 250 bin TL katkısı ile bu ev oluşturulmuştur. Kuyucak’a 2014 yılından bu yana büyük hizmetleri bulunan çok değerli Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e çok teşekkür ediyorum. Kültür Evimizin Kuyucak’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de Kuyucak Belediyesi Kültür Evi’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış törenine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.