Aydın’ın Kuyucak ilçesi belediyenin yaptığı hizmetler ile değişim yaşarken, yaşanan değişiklik havadan görüntülendi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesi belediyenin yaptığı hizmetler ile değişim yaşarken, yaşanan değişiklik havadan görüntülendi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün ilçeye kazandırmış olduğu yeşil alanlar ve yatırımlarla Kuyucak ilçesi modern bir şehre dönüştü. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri, Kargılıdere Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri gibi yatırımlar Kuyucak’ın çehresini değiştirdi.

402 metre yükseklikten çekilen Kuyucak’ın fotoğrafını görenler çalışmaları için Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’e teşekkür etti.