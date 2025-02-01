Aydın’ın Kuyucak ve İncirliova ilçelerindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kuyucak ve İncirliova ilçelerini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. Kuyucak ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda tarım sigortaları ile ilgili sunum yapıldı. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantılara; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Kuyucak İlçe Müdürü Hatice Suzan Yöre, İncirliova İlçe Müdür V. Tülay Çiğdem, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, muhtarlar ve üreticiler katıldı.