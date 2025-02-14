Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi’nin drone ve tablet hediyesi, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini mutlu etti.

2022 yılı sonunda kurulan ve geçen sürede de 30’un üzerinde öğrenciye ulaşan Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi’nin desteği bir kez daha mutlu etti. Kurulduğu günden bu yana kurumla ilişkilerini sürdürmeye devam eden Kaymakam Niyazi, geçtiğimiz yıllarda okula başlayan her öğrenciye tablet hediye ederek desteğini sürdürmüştü. Bu sene de öğrencilerin talebi üzerine tabletlerin yanı sıra teknolojiyi yakından takip etmeleri adına bir de drone hediye eden Kaymakam Niyazi, bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

BİLSEM’in yeni öğrencileri, İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Karadağ başta olmak üzere Kurum Müdürü Ali Kemal Sade, Sınıf Öğretmeni Aysun Bulut eşliğinde Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette öğrencilerle keyifli vakit geçiren Kaymakam Niyazi, Kurum Müdürü Ali Kemal Sade’den BİLSEM’de yapılan proje ve çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.

"Kaymakamımızın desteğini her zaman görüyoruz"

Ziyaret ile ilgili bilgilendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, "Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi 2022 sonunda kendisine ait binasıyla ilçemizde kuruldu ve 2023’de ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirdi. 13 öğrenci ile başlayan BİLSEM’de yapılan başarılı çalışmalarla öğrenci sayısı şu an 30’un üzerine çıkmış durumda. Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinin BİLSEM öğrencileri ilçemizde eğitim görüyor. Bu sebeple sadece Kuyucak için değil diğer ilçelerimiz içinde çok önemli olan kurumumuzu geliştirmek için çalışıyoruz. Kaymakamımızın da bu süreçte bizlere çok büyük desteği oldu. Öğrencilerimize tablet, kuruma da drone hediye ederek bilime olan desteğini bir kez daha göstermiş oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz teknolojiye şimdiden hakim olmalı"

Bilim ve sanatın geleceği olan bu öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sürekli gelişen teknolojiyi takip edip desteklenmesi gerektiğine inandığını ifade eden kaymakam Fehmi Sinan Niyazi de "Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geleceğin teknolojilerine küçük yaşlardan itibaren hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla yapay zeka, robotik kodlama ve programlama gibi alanlarda derslerde yardımcı olması adına geçen yıl da tüm öğrencilere tablet hediye etmiştik. Bu yıl da yeni kazanan öğrencilere tablet vererek geleneği devam ettirdik. İnsansız hava araçlarının günümüz teknolojisinde ki önemi yadsınamaz. Bu teknolojilerin ilerde çok daha büyük öneme sahip olacağı kuşkusuz. Bu teknolojilerin şimdiden Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri tarafından öğrenilmesi ve kullanılması amacıyla drone hediye ettik" dedi.