Marmara-Ege ve Akdeniz’deki tarım ve turizm illerini birbirine bağlayacak olan Aydın-Denizli Otoyolunun ilk etabı ulaşıma açıldı. Sürücülerin sabırsızlıkla beklediği otoyol, D-320 devlet yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Aydın - Denizli Otoyolu’nun 60. ile 140’ıncı km’leri arasındaki 80 km ana gövde, 9 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 89 km’lik kesimi bugün sabah saat 08.00 itibariyle hizmete alındı. Antalya başta olmak üzere birçok ilden Aydın yönüne seyahat eden sürücüler Denizli Kumkısık girişinden itibaren otoyolu kullanmaya başladı. Denizli yönünden Aydın yönüne seyahat eden sürücüler ilk kez kullandıkları otoyolu beğendiklerini, en kısa sürede ise Kuyucak-Aydın Otoyolunun tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aydın-Denizli Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümü 3 Kasım 2023 tarihi saat 08.00’den itibaren ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu’nda tamamlanan Kuyucak-Denizli arasındaki bölümü hizmete alındı. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasaklandı. ‘Erişime kontrollü kara yolu’ olarak 3 Kasım Cuma günü saat 08.00’den itibaren trafiğe açılan bu kesime; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutulurken, bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak açıklandı.

Otoyolu kullanan vatandaşlar, yolun açılmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.