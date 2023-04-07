Kuyucak Belediyesi tarafından öksüz ve yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendi.

Geleneksel olarak Ramazan ayının 15. gününde yapılan iftar yemeği bu yıl da gerçekleşti.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun. Ana babasız kalmak ilahi taktir ile hüküm olunan çetin bir imtihandır. Yetimler ve öksüzler bizlere cenabı hakkın emanetleridir. İnsanlık adına üzerimize düşen görev onlara sahip çıkmaktır. Mübarek ramazan ayının hürmetine rabbimden hepinize sağlık ve huzurla dolu bir ömür vermesini, hayırlı ve bol bereketli ramazanlar diliyorum” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine öksüz ve yetim çocukların yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Kuyucak Kadın Kolları Başkanı Hatice Gabalcı ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.